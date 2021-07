Esporte Com um a menos, Cuiabá arranca empate do Ceará no fim pelo Brasileirão Cuiabá ainda não venceu na Série A do Brasileiro

Com um jogador a menos e gol no fim, o Cuiabá arrancou um empate emocionante por 2 a 2 com o Ceará na noite deste domingo (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Elton, Rick, Jael e Jenison balançaram as redes na partida. Com o resultado, o Vozão mantém a série de sete jogos sem perder na competição e, com 15 pontos, fica n...