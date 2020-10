Esporte Com um a menos, Botafogo vence Sport e se distancia da zona de rebaixamento Time carioca chega a duas vitórias seguidas, número que não tinha conseguido após um terço do Campeonato Brasileiro

Vivendo situações diferentes na temporada, Sport e Botafogo se enfrentaram neste domingo (11) no estádio da Ilha do Retiro em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogando com um a menos por quase todo o segundo tempo, o time carioca venceu por 2 a 1 e se distanciou da zona de rebaixamento. Com o placar deste fim de semana, o Leão s...