Com um a menos, Atlético-MG arranca empate do Fortaleza no Castelão

Com um jogador a menos por todo o segundo tempo - Geuvânio foi expulso -, o Atlético Mineiro arrancou um empate por 2 a 2 diante do Fortaleza neste sábado, em plena Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Fortaleza foi para o quarto jogo sem derrota. Soma 36 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG. Ambos ainda correm risco de re...