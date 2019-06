Esporte Com um a mais, Uruguai goleia Equador na estreia na Copa América Lodeiro, Cavani e Suárez contribuíram para atuação de gala da Celeste Olímpica

O Uruguai atropelou o Equador com uma vitória por 4 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela primeira rodada do Grupo C da Copa América. A seleção de Oscar Tabárez se impôs desde o início e contou com atuação inspirada de seu trio ofensivo. Lodeiro, Cavani e Suárez marcaram um gol cada e garantiram a atuação de gala na estreia. O público em Belo Horizonte é que foi ru...