Com um a mais, Tottenham bate Manchester City e se aproxima do G-4 do Inglês

O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0 neste domingo (2), em casa, e deixou a situação do Liverpool ainda mais tranquila rumo ao título do Campeonato Inglês. Em uma partida bastante movimentada, com direito a pênalti e VAR, o time anfitrião aproveitou a expulsão de Zinchenko no início do segundo tempo e garantiu a vitória pela 25ª rodada da competição. O resul...