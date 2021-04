Esporte Com um a mais, Manchester City perde para o Leeds por 2 a 1 no Inglês Apesar do resultado, os clube de Manchester continua com uma grande folga na liderança da competição

O Leeds United venceu o Manchester City por 2 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, na manhã deste sábado (10). Apesar do resultado, os clube de Manchester continua com uma grande folga na liderança da competição. Os gols foram marcados por Ferrán Torres, para o City, e dois de Dallas, para o Leeds. A partida começou disputada, sem chances claras de gol, mas co...