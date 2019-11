Esporte Com um a mais, Grêmio bate Inter em casa e segue na briga pelo G-4 Geromel marcou aos 33 minutos do 1º tempo e Rômulo fez o dele aos 32 do 2º tempo. Marcelo Lomba foi expulso

O Grêmio "roubou" de vez a posição que era do arquirrival. No Gre-Nal 422, o Grêmio de Renato Gaúcho derrotou o Internacional por 2 a 0 e se firmou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O time da casa jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, após a expulsão do goleiro Marcelo Lomba. Com o resultado, o Grêmio chegou a sua terceira vitória seguida, co...