Esporte Com um a mais, Cruzeiro bate líder Santos na estreia de Ceni e quebra longo jejum Ainda no primeiro tempo, técnico promoveu entrada de Fred, que teve estrela e abriu caminho para a vitória

Rogério Ceni começou o trabalho como treinador do Cruzeiro com o pé direito. Em sua estreia no comando celeste, o ex-goleiro viu o time mineiro corresponder à sua filosofia ofensiva e vencer o líder Santos por 2 a 0, neste domingo, no estádio do Mineirão. A equipe paulista jogou com um a menos desde o primeiro minuto, quando Gustavo Henrique foi expulso, após interferência d...