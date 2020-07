Esporte Com trombose venosa cerebral, apresentador do SporTV passa por cirurgia Rodrigo Rodrigues foi internado no sábado (25) com sintomas da Covid-19

O apresentador Rodrigo Rodrigues, de 45 anos, do Grupo Globo, passou por uma cirurgia para diminuição da pressão intracraniana após a equipe médica confirmar uma trombose venosa cerebral em um hospital do Rio e foi colocado em estado de coma induzido. O jornalista, apresentador do programa Troca de Passes, do SporTV, está internado desde a noite de sábado (25) no hospital d...