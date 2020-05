O Vila Nova espera que com a retomada dos treinos, os principais patrocinadores do clube retornem com pagamentos. No Tigre, a previsão de retorno das atividades é no dia 1º de junho, mas a data pode sofrer alteração. Com a paralisação do futebol, dos 11 parceiros comerciais com repasses financeiros, nove seguem ativos.

Ao todo, o clube diz que com atividades paradas deixou de receber mais de R$ 200 mil. “Hoje recebemos menos de R$ 100 mil”, frisou o diretor de marketing do Vila Nova, Murilo Reis. A quantia, no entanto, tem sido a principal fonte de renda do Tigre em meio à pandemia do novo coronavírus.

Os dois principais patrocinadores do clube suspenderam os pagamentos entre março e abril. São cerca de R$ 300 mil captados pelo Vila Nova por meio de parceiros.

Uma medida encontrada pelo clube para aumentar a receita durante a paralisação foi a antecipação da venda de ingressos do primeiro jogo que o clube disputará como mandante no retorno das competições. A capacidade máxima do OBA, 10 mil lugares, foi colocada à venda e a comercialização segue ocorrendo na Loja Nação Colorada, no setor Leste Universitário. Os valores variam de R$ 10 a R$ 100. O Vila Nova não divulgou a quantidade de bilhetes que já foram vendidos.