Esporte Com treinos diários, Neymar se diz ansioso e com saudade de jogar futebol Ricardo Rosa, preparador físico, tenta manter jogador ativo com uma rotina diária variada

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, está ansioso para poder voltar a jogar. De olho em um eventual retorno aos campos, após o final da pandemia do novo coronavírus, o jogador de 28 anos está se condicionando em sua casa em um condomínio fechado em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, sob a supervisão de Ricardo Rosa, seu preparador físico, que tenta m...