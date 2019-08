Esporte Com treino no CT do Atlético-MG, Santos inicia preparação para encarar Fortaleza Peixe recebe o Fortaleza no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Um dia depois de ter sido derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, o time do Santos seguiu em Belo Horizonte, onde na manhã desta segunda-feira realizou o seu primeiro treino de preparação para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade ocorreu na Cidade do Galo, o CT ...