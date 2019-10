Esporte Com trajeto mais plano, Meia Maratona de Goiânia tem inscrições abertas para 11ª edição Prova tem percursos de 5, 10, 16 e 21km. Atletas podem se inscrever até o dia 21 de outubro

Com percursos de 5, 10, 16 e 21km, a Meia Maratona de Goiânia chega à 11ª edição no dia 27 de outubro e está com inscrições abertas. A prova terá largadas às 6 horas e às 6h15, na Arena Flamboyant. A prova faz parte das comemorações dos 86 anos de Goiânia e já virou uma tradição para os atletas goianienses. Neste ano, a corrida ficou mais rápida, com percurso mais p...