Esporte Com trabalho no campo, Goiás realiza segundo dia de pré-temporada Com participação de Rafael Moura, time esmeraldino dá sequência na preparação para temporada 2020. Michael faz apenas trabalhos regenerativos

O elenco do Goiás deu sequência na pré-temporada, nesta quinta-feira (09). O segundo dia de atividades contou com trabalho no campo, comandado por Rodney Gonçalves, auxiliar do técnico Ney Franco. Os jogadores se apresentaram na quarta-feira (08), exceção feita a Alisson Taddei, Rafael Moura e Michael. Destes, os atacantes se apresentaram na manhã de hoje. He-Man...