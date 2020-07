Esporte Com trabalho de resgate, direção do Vila Nova espera deixar legado Tigre celebra 77 anos nesta quarta-feira (29) e vice-presidente fala em deixar o time colorado em posição de destaque no cenário nacional

O Vila Nova celebra nesta quarta-feira (29) os 77 anos desde sua fundação. O principal presente que a atual diretoria do Tigre pretende dar chegará com um pouco mais de tempo. Com trabalho de resgate da identidade do clube, quer deixar um legado que tem como objetivo recolocar a equipe colorada na Série B e de posição de destaque no cenário nacional. “O nosso legado...