Esporte Com três volantes, Eduardo Barroca prepara time do Atlético para enfrentar Botafogo-SP No segundo treino à frente do Dragão, técnico seguiu seu antecessor, Wagner Lopes, ao manter Reginaldo como ponta direita e não escalar Matheuzinho

Em seu segundo treino no Atlético, o técnico Eduardo Barroca armou a equipe com três volantes na véspera da partida contra o Botafogo-SP, que será nesta quinta-feira (17), em Ribeirão Preto, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro, e marcará a estreia do treinador no rubro-negro. Com dois jogadores suspensos, o comandante mandou a campo, na atividade da manhã desta q...