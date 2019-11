Esporte Com três titulares, Flamengo supera Grêmio, quebra tabu e fica mais perto do título Com o resultado, o time do técnico português Jorge Jesus pode ser campeão já na próxima rodada da competição, mesmo sem entrar em campo

Já de olho na final da Copa Libertadores, o Flamengo bateu o Grêmio por 1 a 0, neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, encerrou um jejum de 25 anos no Sul e ficou muito próximo do título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico português Jorge Jesus pode ser campeão já na próxima rodada da competição, mesmo sem entrar em campo. Para ta...