Esporte Com três times, Goianão feminino tem tabela divulgada Além do tradicional Aliança, o Vila Nova/Universo e os Atletas de Jesus vão participar da competição estadual

A Federação Goiana de Futebol divulgou a tabela e formato de disputa do Campeonato Goiano feminino de futebol. A competição terá três participantes, com início previsto para 25 de setembro. Além do tradicional Aliança, o torneio terá o Vila Nova/Universo e os Atletas de Jesus na disputa. Os três clubes vão se enfrentar em dois turnos, o campeão de cada turno gara...