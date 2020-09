Esporte Com três jogos a menos, Goiás crê em realidade distorcida no momento Série A

Com a conclusão dos jogos do final de semana, a 11ª rodada da Série A só tem um jogo a ser disputado para a jornada ser oficialmente encerrada: Flamengo e Goiás, que vão se enfrentar no dia 13 de outubro. Dessa forma, o time esmeraldino olha a tabela nesta segunda-feira (21) e vê que a equipe possui três jogos de diferença em relação aos times que jogaram todas as partid...