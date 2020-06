Esporte Com três gols de Cano, Vasco vence o Macaé por 3 a 1 e segue vivo na Taça Rio Resultado positivo deixou o Vasco na 3ª colocação do Grupo B da Taça Rio, com cinco pontos, um a menos do que o vice-líder Madureira

O Vasco está vivo na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Em dia inspirado do atacante argentino Germán Cano, que anotou os três gols dos mandantes, o time do técnico estreante Ramon Menezes venceu o Macaé por 3 a 1, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada. O resultado positivo deixou o Vasco na terceira colocação do Grupo B ...