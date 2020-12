Esporte Com três goianos, CBF divulga tabela básica da Copa Verde Aparecidense será o primeiro time goiano a entrar em campo, contra o Aquidauanense-MS. Atlético-GO e Vila Nova iniciam o torneio na 2ª fase

A CBF divulgou, na noite de terça-feira (8), a tabela básica da Copa Verde 2020. O torneio terá início no dia 20 de janeiro, mas as datas, horários e locais de todas as partidas ainda serão confirmadas pela entidade. Dos goianos, a Aparecidense estreia na 1ª fase, já Atlético-GO e Vila Nova começam na 2ª fase. O Camaleão jogará como mandante, contra o Aquidauanense-MS....