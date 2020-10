Esporte Com três derrotas, técnico iguala sua pior série no Goiás Enderson Moreira perdeu três partidas seguidas no comando do alviverde, o que já ocorreu em outras duas ocasiões

Em sua terceira passagem pelo Goiás, o técnico Enderson Moreira já igualou sua pior sequência de resultados em quase 200 jogos no comando do clube.Em todo o período do treinador defendendo o clube esmeraldino, o máximo de derrotas consecutivas são três. Isso ocorreu em outros dois períodos, além da atual sequência sofrida para Santos, Fluminense e Atlético-MG. Para o G...