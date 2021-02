Esporte Com três de Mbappé, PSG goleia Barcelona de virada na Champions O time espanhol precisará vencer por quatro gols de diferença no duelo de volta, em Paris, no dia 10 de março, para não se despedir da competição na primeira fase de mata-mata

Naquele que pode ter sido o último jogo de Lionel Messi com a camisa do Barcelona pela Champios League no Camp Nou, quem brilhou no estádio neste terça-feira (16) foi Kylian Mbappé. O francês marcou três vezes na vitória de virada do PSG, por 4 a 1, na partida de ida pelas oitavas de final. O camisa 10 argentino, que tem contrato com os catalães até o fim desta ...