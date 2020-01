Esporte Com três ausências, Goiás inicia pré-temporada Alisson Taddei, Michael e Rafael Moura não se apresentaram nesta quarta (08), juntamente do restante do elenco

O elenco do Goiás se apresentou na manhã desta quarta-feira (08), iniciando a pré-temporada 2020. Dos 36 atletas do plantel, apenas três não estiveram presentes. O meia Alisson Taddei e os atacantes Rafael Moura e Michael foram os ausentes. Porém, de acordo com o gestor de futebol Túlio Lustosa, o trio foi liberado pela diretoria. Taddei, inclusive, pode estar de saída. Já Michael está perto de ser negociado com o Flamengo. Os jogadores esmeraldinos ficarão concen...