Esporte Com torcida no OBA, Vila Nova empata com Confiança Em casa, Tigre tropeça com presença da torcida após um ano e meio

Sem inspiração, o Vila Nova frustrou a torcida colorada na primeira partida disputada com a presença de público no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela Série B 2021, após um ano e meio de proibição da presença de público por causa da pandemia do coronavírus. A empolgação dos torcedores vilanovenses não foi correspondida pela equipe, que só empatou de 0 a 0...