Esporte Com torcida no Maracanã, Flamengo bate Grêmio e vai à semi da Copa do Brasil Equipe carioca pega o Athletico-PR, que eliminou o Santos na terça-feira (14)

Com a ampla vantagem rubro-negra conquistada já no jogo de ida, em Porto Alegre (RS), Flamengo e Grêmio entraram com times mistos na noite desta quarta-feira (15), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, e o duelo terminou com vitória flamenguista por 2 a 0 no Maracanã. Os gols foram marcados por Pedro. O jogo foi marcado pela volta da torcida aos estádios c...