Esporte Com torcida e vaga encaminhada, Flamengo encara o Grêmio na Copa do Brasil Time carioca goleou por 4 a 0 no jogo de ida

Com a vaga na semifinal da Copa do Brasil muito bem encaminhada após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o Flamengo avalia os riscos da partida desta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, contra o Grêmio. Renato Gaúcho estuda caso a caso dos jogadores antes de tomar uma decisão em relação à montagem do time que vai a campo. Mesmo mutilado em São Paulo, o grup...