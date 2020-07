Esporte Com titulares, Goiânia encara o Brasiliense em 2º teste para Série D

Com mais tempo em campo para a equipe considerada titular, o Goiânia encara o Brasiliense, no CT da equipe do Distrito Federal, às 16 horas desta quarta-feira (22), em novo teste de preparação para a disputa da Série D. O técnico Finazzi relacionou 23 jogadores para o jogo-treino, na expectativa de dar ritmo de jogo para os atletas que serão mais utilizados no Campeonato B...