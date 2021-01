Esporte Com time reserva, Palmeiras vence o Sport pelo Brasileiro O técnico Abel Ferreira tomou a decisão de poupar seus titulares mesmo com a vantagem de ter vencido o River Plate, partida de ida das semis da Libertadores, por 3 a 0 na Argentina

O Palmeiras deu mais uma mostra neste sábado (9) de que possui um dos elencos mais fortes do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time formado, praticamente, por reservas, com exceção ao goleiro Werverton, o time alviverde venceu o Sport por 1 a 0, em Recife. Sexto colocado no Nacional, agora com 47 pontos, a equipe palmeirense teve os seus principais jogadores preser...