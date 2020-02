Esporte Com time reserva, Internacional bate Novo Hamburgo e segue na liderança do Gaúcho A vitória levou o Internacional aos 13 pontos, com a melhor campanha do Estadual e na liderança do Grupo A com dois a mais do que o segundo colocado Ypiranga

Mesmo poupando os titulares de olho na partida decisiva da segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o Internacional segue invicto no Campeonato Gaúcho. O time do técnico argentino Eduardo Coudet recebeu neste sábado o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com uma escalação alternativa e venceu por 2 a 0, com gols de Heitor e Marcos Guilherme. ...