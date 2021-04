Esporte Com time reserva, Atlético-GO vence o Crac e segue invicto no Goianão Com a vitória, o Dragão garantiu o 1º lugar do Grupo A do Estadual

O Atlético-GO venceu o Crac por 3 a 1 pela 9ª rodada do Campeonato Goiano, neste sábado (17), no Estádio Antônio Accioly, e segue invicto no Campeonato Goiano. Com a vitória, o Dragão chega aos 25 pontos e garante a 1ª colocação do Grupo A. Não pode mais ser alcançado pelo Grêmio Anápolis, vice da chave. O Crac segue com 7 pontos, em 4º lugar do grupo, e pode ser ul...