Esporte Com time recheado de reservas, Goiás vence Iporá Atacante Mike fez o gol da vitória esmeraldina no estádio Olímpico; vários titulares foram poupados visando a Copa do Brasil

Recheado de reservas, o Goiás não teve muitas dificuldades para bater o Iporá na tarde deste sábado (07), no estádio Olímpico. Apesar do domínio, pecou nas finalizações e ganhou por 1 a 0, com gol de Mike, em partida que abriu a 9ª rodada do Goianão 2020. O Goiás voltará a campo às 21h30 de quinta-feira (12), em São Januário, contra o Vasco, na partida de ida da...