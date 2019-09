Esporte Com time misto, seleção masculina de vôlei derrota a Argentina em amistoso No ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), o Brasil ganhou de virada por 3 sets a 1 - com parciais de 23/25, 25/17, 25/23 e 27/25

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou de forma vitoriosa neste sábado uma série de quatro amistosos contra a Argentina, em preparação para o restante da temporada. No lotado ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), o técnico Renan Dal Zotto resolveu escalar vários reservas, mas mesmo assim o time nacional ganhou de virada por 3 sets a 1 - com parciais de 23/25, 2...