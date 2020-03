Esporte Com time misto, Atlético-GO vence Goiânia e volta à liderança Na 9ª rodada do Campeonato Goiano, equipe rubro-negra retoma o topo da classificação, que havia sido perdido momentaneamente no sábado para o Jaraguá

Diferente de quando se encontraram no início da temporada, Goiânia e Atlético-GO reeditaram o "Clássico Vovô" em jogo marcado por muito mais equilíbrio do que no 1º turno, quando o Dragão goleou o Galo. Neste domingo (8), o time atleticano, que usou formação mista - só quatro titulares foram escalados e ainda teve o banco de reservas formado praticamente só p...