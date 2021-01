Esporte Com time misto, Atlético bate reservas do Goiás no retorno do Goianão Matheus Vargas, aos 30 minutos do 2º tempo, fez o único gol da vitória rubro-negra sobre o rival esmeraldino, na Serrinha. Triunfo garante a liderança da 1ª fase para o Dragão

Persistência talvez seja a melhor palavra para definir o clássico entre Goiás e Atlético. O Dragão, que jogou com um jogador a mais desde os 9 minutos do 1º tempo, precisou deixar a técnica e tática de lado por alguns momentos para conseguir furar o bloqueio defensivo do time esmeraldino, que se segurou como pôde até os 30 minutos do 2º tempo quando Matheus Vargas anot...