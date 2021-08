Esporte Com time goiano, Superliga anuncia próxima edição Goiás Vôlei, parceria que será criada entre Anápolis Vôlei e o Goiás, será o representante do Estado após a desistência do JF Vôlei-MG

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou na noite de terça-feira (10) os times que vão disputar a Superliga masculina na temporada 2021/22 com uma novidade: um time goiano entre as 12 equipes. O Goiás Vôlei, parceria que está sendo criada entre o Anápolis Vôlei e o Goiás, será o representante do Estado na competição. A participação de uma equipe goiana só ocorreu...