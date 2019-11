Esporte Com time de Anápolis, Campeonato Brasileiro de Basquete muda formato e terá mais equipes Segunda edição do CBB terá início em fevereiro e contará com 14 equipes, seis a mais do que na edição anterior. Competição contará com divisão de chaves

O Basquete Anapolino, de Anápolis, será o único representante goiano na 2ª edição do Campeonato Brasileiro de Basquete (CBB), que terá início em fevereiro de 2020. Com seis equipes a mais do que em 2019, o torneio mudou o formato para serem realizados mais jogos e aumentar o número de equipes de basquete profissional no Brasil. Confira ao final da matéria a lista de...