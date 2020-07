Esporte Com tempo para treinar Vila Nova, Bolívar planeja evolução Técnico foi contratado pelo Vila Nova no dia 23 de fevereiro e, até o dia 14 de março, comandou o Tigre em quatro jogos

Na volta do Vila Nova às competições, o torcedor colorado já deverá ver o Tigre com uma cara diferente. Em campo, o time terá mais da essência do trabalho do técnico Bolívar, com mais tempo para implantar sua visão de jogo e moldar o elenco com suas estratégias. Bolívar foi contratado pelo Vila Nova no dia 23 de fevereiro e, até o dia 14 de março, comandou o Tigre ...