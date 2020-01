Esporte Com Tadeu diante do Iporá, Goiás busca 2ª vitória no Estadual

Em busca da segunda vitória no Goianão 2020, o Goiás entra em campo na tarde deste domingo (26). A partir das 15h30, no estádio Ferreirão, enfrenta o Iporá. No meio de semana, o time esmeraldino bateu a Aparecidense por 3 a 2, na Serrinha, enquanto o Lobo Guará ficou no 1 a 1 com o Goiânia, no Olímpico, sofrendo o empate nos acréscimos. O técnico Ney Franco ainda não defin...