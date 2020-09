Esporte Com técnico sob pressão, São Paulo encara o Internacional Partida será disputada em Porto Alegre, neste sábado (26), às 19 horas. Colorado e tricolor perderam seus jogos no meio da semana pela Libertadores

Fernando Diniz completará um ano à frente do São Paulo neste sábado (26), dia em que o time enfrenta o Inter, às 19h, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Treinador são-paulino mais longevo desde Muricy Ramalho, o atual comandante tricolor atinge a marca sob pressão depois da derrota para a LDU, na última terça-feira (22), pela Libertadores. Diniz contin...