Esporte Com suspeita de lesão, Thiago Carleto vira dúvida no Vila Nova Jogador foi substituído durante a derrota para o Goianésia com dores na coxa e é dúvida para decisão na Copa do Brasil

O lateral esquerdo Thiago Carleto passou por exames nesta segunda-feira (5), e o Vila Nova aguarda os resultados para confirmar se o jogador sofreu alguma lesão durante a derrota para o Goianésia, no domingo (4). A princípio, o atleta é dúvida para o jogo de quinta-feira (8), contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Thiago Carleto foi substituído no início do 2º tempo, com...