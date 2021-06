Esporte Com suspeita de lesão, Dudu não possui previsão de retorno no Vila Nova Jogador se lesionou no início do 2º tempo da vitória contra o CSA, na 3ª rodada, e aguarda resultado de exames para saber quando poderá voltar aos treinos no Tigre

O técnico Wagner Lopes ainda não sabe quando poderá contar com o volante Dudu. O atleta se machucou durante a vitória sobre o CSA, no sábado (12), pela 3ª rodada da Série B e ainda aguarda resultado de exames para saber quando poderá voltar aos treinos no Tigre. Dudu realizou novos exames nesta quarta-feira (16) e aguarda os resultados para saber a previsão exat...