Após três dias com mal estar, garganta inflamada e febril, o ex-jogador e agora técnico do Goiânia, Finazzi, apresentou evolução no estado de saúde - em São Paulo, para onde foi semana passada para buscar a mudança. Ele passou a se sentir mal e cogitou que pudesse ter contraído a Covid-19.

Nesta terça-feira (28), Finazzi teve uma melhora considerável. "Hoje (terça-feira), Graças a Deus, acordei sem febre às 7 horas. Não dormi (durante o dia). Não parei para nada, não cochilei, fiquei de pé o tempo todo", descreveu Finazzi.

Na segunda-feira (27), ele ficou com receio de estar com a Covid-19. Nesta terça, saiu para tentar fazer testes em dois hospitais, sem conseguir, por causa das dificuldades que a capital paulista apresenta para atender desde os casos suspeitos ate os contaminados. Por causa disso, Finazzi pretende ir para São João da Boa Vista (SP), onde o irmão, Afonso, é biomédico e faz testes.

Assim, segundo ele, na segunda ou terça-feira da próxima semana, quando se completam dez dias dos sintomas que teve, o técnico do Galo fará os testes para Covid. "Vou fazer mais por precaução. porque é muito pouco provável que tenha alguma coisa a ver com coronavírus. Acho que foi só uma infecção de garganta. Creio que a mudança de temperatura, pois aqui, em São Paulo, está muito frio, tenha ocasionado a infecção de garganta e, com isso, a febre", descreveu Finazzi.