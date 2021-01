Esporte Com surto de Covid-19, Remo quer adiar jogo de ida contra o Vila Nova Clube paraense possui 15 infectados, após exames feitos no final de semana, sendo 11 jogadores e o técnico Paulo Bonamigo

O Remo solicitará o adiamento da partida de ida da final da Série C contra o Vila Nova, após confirmar que está com surto de Covid-19 no clube. Nos testes realizados nesta segunda-feira (18), seis novos resultados positivos foram identificados e o número de destaques, entre os jogadores, subiu para 11. A informação foi divulgada pelo portal globoesporte.com. Ao ...