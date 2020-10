Esporte Com surto de corona, time joga com dois goleiros na linha e empata na Série C São Bento tinha apenas um reserva, um goleiro que, no fim do jogo, teve que entrar no lugar do atacante Coutinho

O São Bento protagonizou um jogo histórico nesta segunda-feira (26). Com 15 jogadores infectados pelo novo coronavírus e 2 apresentando sintomas, o time teve que usar dois goleiros na linha contra o Criciúma, pela Série C do Brasileiro, e conseguiu segurar o empate sem gols , em Sorocaba (SP). Em nota divulgada antes da partida, o São Bento informou que a CBF nã...