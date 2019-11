Esporte Com Soteldo inspirado, Santos goleia o Botafogo na Vila e se consolida em 3º O Santos é o terceiro colocado, com 58 pontos, e se manteve distante do São Paulo, o quarto

Muito parecido com a sua melhor versão nesta temporada, o Santos passou fácil pelo Botafogo neste domingo. Rápido e envolvente, o time de Jorge Sampaoli contou com noite inspirada de Soteldo para vencer por 4 a 1 o duelo disputado na Vila Belmiro e válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é o terceiro colocado, com 58 pontos, e se manteve distante do...