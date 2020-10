Esporte Com Sol até no nome, Chico 'ilumina' ataque do Atlético-GO na temporada Chico tem Sol no sobrenome e, por causa da nacionalidade sul-coreana, recebeu apelido de Son do Cerrado

Nos últimos 13 jogos disputados pelo Atlético-GO, o setor ofensivo da equipe foi iluminado por Chico, que tem Sol no nome justamente para ser luz por onde passa, assim pensou o pai do jogador de 29 anos. A estrela do meia-atacante brilhou mais forte na Vila Belmiro, quarta-feira (14), com um belo gol de fora da área após receber de Janderson, que enfileirou cinco santistas...