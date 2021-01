Esporte Com sofrimento, Goiás bate o Coritiba e mantém esperança Time esmeraldino abriu 2 a 0 com gols de Fábio Sanches e Rafael Moura, viu o Coritiba descontar e teve de suportar pressão no final para garantir mais três pontos na luta contra o Z4

O Goiás venceu mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento (Z4) e aumentou a confiança na busca pela permanência na Série A. Com gols de Fábio Sanches e Rafael Moura, o time esmeraldino fez 2 a 1 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (6), no Estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada do Brasileirão - Robson descontou para a equipe paranaense. A vitória ...