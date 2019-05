Esporte Com show de Hazard, Chelsea goleia Arsenal por 4 a 1 e fatura bi da Liga Europa Craque belga marcou dois gols e deu passe para outro durante goleada. Pedro e Giroud anotaram os outros tentos dos Blues. Iwobi descontou

Com direito a um show de Hazard no segundo tempo, quando o craque belga marcou dois gols e ainda deu assistência para Pedro balançar as redes, o Chelsea goleou o Arsenal por 4 a 1, nesta quarta-feira (30), no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, e conquistou o seu segundo título da Liga Europa. Campeão desta competição pela primeira vez em 2013, o time levou ...