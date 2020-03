Esporte Com show de Guerrero, Inter vence Católica na estreia no Grupo E da Libertadores Na próxima rodada, o Inter faz o clássico gaúcho diante do Grêmio em 12 de março, às 21 horas, no estádio do rival

O Internacional iniciou a fase de grupos da Copa Libertadores com vitória convincente sobre a Universidad Católica por 3 a 0, no Beira-Rio, nesta terça-feira (3). O triunfo foi comandado pelo atacante Paolo Guerrero, que marcou dois gols e deu assistência para o que foi marcado por Marcos Guilherme. Com o resultado, o time somou seus primeiros três pontos no Grupo E, q...